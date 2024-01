ONLINE: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres dnes (Juraj Slafkovsky, NHL, LIVE)

Hokejisté Montrealu přivítají v noci na pátek na svém ledě Buffalo. Bude se jednat o souboj dvou sousedů z tabulky Východní konference a zároveň týmů, které prohrály tři z posledních čtyř zápasů.



Domácí Montreal odehrál první utkání roku 2024 na ledě Dallasu, kde vyhrál 4:3. Canadiens tím přerušili šňůru tří porážek v řadě a pojistili si třinácté místo ve Východní konferenci. aktuální ztráta na elitní osmičku této části ligy činí pět bodů, což ještě není tak výrazná ztráta, se kterou by se nedalo nic udělat. A přesně v to také Montreal věří, přestože dlouhodobě patří tento tým k nejhůře bránícím týmům.



Obdobně je na tom Buffalo, jehož defenziva také nešla, jak by měla. Pro Sabres se bude jednat o první zápas v kalendářním roce 2024. V silvestrovském klání Buffalo podlehlo 1:5 Ottawě, což byla třetí porážka z posledních čtyř zápasů. Buffalu aktuálně náleží 14. místo ve Východní konferenci s tříbodovou ztrátou na Montreal.



V prosinci na ledě Buffala dokázal Montreal zvítězit 3:2 po nájezdech, když napřed ale ve třetí třetině přišel o dvoubrankové vedení.