Vyhrali spolu Stanley Cup. Do Tampy sa vracia Černákov parťák z obrany

TAMPA. Americký hokejista Ryan McDonagh sa po dvoch rokoch vracia do Tampa Bay. Vedenie Lightning získalo 34-ročného obrancu z Nashvillu za výbery v 2. kole budúcoročného draftu a 7. kole tohtoročného draftu NHL.

"Blesky" v rámci výmeny dostanú aj voľbu v 4. kole draftu 2024, ktorá pôvodne patrila Edmontonu.

McDonagh získal v rokoch 2020 a 2021 s Tampou dvakrát Stanleyho pohár, do finále play off sa s ňou prebojoval aj v roku 2022. Často pritom nastupoval v obrannej dvojici so Slovákom Erikom Černákom.