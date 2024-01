Český expert Antoš o nešťastnom výroku: Nebola to uštipačnosť ani výsmech

Niektorí v tom odhalili zle sformulovanú myšlienku, iní to vnímali ako zdravú rivalitu, ďalším sa to videlo neprofesionálne.

Po štvrťfinálovej výhre Česka nad Kanadou na MS v hokeji do 20 rokov 2024, vyriekol spolukomentátor Českej televízie MILAN ANTOŠ vo vysielaní vetu: “V Česku je obrovská radosť, lebo Slováci vypadli a my ideme ďalej.”

To by som nepovedal, ale boli zaskočení a možno im to pomohlo, že začali premýšľať omnoho viac takticky, že musia odohrať niektoré zápasy s tým, aby nerobili chyby. Zhrniem to tak, že ich tá prehra síce nenaštartovala, ale určite im pomohla.

Šampionát začali prehrou so Slovenskom. Povedali by ste, že ich naštartovala?

Určite. Takticky sa skvelo predviedli. Dokázali zvládnuť zápas s Amerikou aj s Kanadou a teraz dve tretiny so Švédmi a aj to sa počíta. Z taktiky si zaslúžia jednotku.

Dve tretiny to bolo dobré. V tretej však už boli lepší Švédi, keď dali gól na 3:2. Odohrali to potom veľmi chytro a český útok už v tretej tretine nemal toľko šancí. Zdalo sa mi, že potom už strácal aj istotu a rýchlosť, čiže Švédi tretiu časť hry zaslúžene zvládli.

Vo štvrťfinále bola v istých pasážach Kanada dominantným tímom. Česi sa vyjadrili, že im prialo šťastie. Súhlasíte s tým?

Áno, bolo to o šťastí. Ak by bola dala Kanada v druhej tretine o gól viac, tak by bolo rozhodnuté. Prvú tretinu však Česi výborne odohrali. Videli, že Kanaďania nie sú vo svojej koži, dali dva góly, potom to zvládli.

Bolo to s veľkým šťastím, ale zas my sme to šťastie dlho nemali, aj výbery, ktoré hrali dobré zápasy, šťastie nemali a teraz sa to otočilo.