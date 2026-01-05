Reprezentáciu doviedol k titulu. Kanadského Slováka uznávali spoluhráči i diváci

Kanaďan Mike Buckna, ktorý zomrel 6. januára 1996 vo veku 82 rokov, stál ako tréner za prvými veľkými úspechmi československej hokejovej reprezentácie.
V 22 rokoch sa v roku 1935 vypravil do krajiny svojich predkov do Československa a ako zámorskými klziskami zocelený hráč rýchlo získal angažmán v klube LTC Praha. V jeho farbách pôsobil až do roku 1939. Počas štyroch rokov sa stal tvorcom hry a uznávali ho spoluhráči i diváci.
Klub s hrajúcim koučom Bucknom, brankárom Bohumilom Modrým či najlepším strelcom celého ročníka Jozefom Malečkom dominoval aj prvému ročníku československej ligy v roku 1937, keď počas siedmich zápasov inkasoval iba dva góly.
Buckna, ktorý sa narodil 5. septembra 1913 slovenským imigrantom v kanadskom Traile, mal prezývku Matej, ktorú mu dal legendárny rozhlasový komentátor Josef Laufer. V roku 1938 tiež viedol na pražských majstrovstvách sveta z trénerského postu československú reprezentáciu, ktorá získala bronzové medaily.
V roku 1939 Buckna odišiel späť do Kanady, po vojne sa ale vrátil do LTC Praha ako hrajúci tréner a znovu viedol aj československú reprezentáciu. V roku 1947 s ňou vybojoval dokonca historicky prvý titul majstra sveta a o rok neskôr striebro na zimných olympijských hrách. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa Buckna aj s rodinou vrátil do rodnej Kanady, na svoje československé pôsobenie ale nezabúdal.
Za morom znovu obliekol dres tímu Trail Smoke Eaters a po ukončení hráčskej kariéry pri hokeji zostal ako tréner, okrem toho viedol rodinný hotel. Po politickom uvoľnení sa potom začal pravidelne do Československa vracať, pobýval v kúpeľoch a bol napríklad váženým hosťom na svetových šampionátoch v Prahe v rokoch 1978 a 1985.
Zomrel 6. januára 1996 vo veku 82 rokov u syna v americkom Milwaukee. V roku 2004 ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie.