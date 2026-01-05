Reprezentáciu doviedol k titulu. Kanadského Slováka uznávali spoluhráči i diváci

5. jan 2026
V 22 rokoch sa v roku 1935 vypravil do krajiny svojich predkov do Československa.

Kanaďan Mike Buckna, ktorý zomrel 6. januára 1996 vo veku 82 rokov, stál ako tréner za prvými veľkými úspechmi československej hokejovej reprezentácie.

V 22 rokoch sa v roku 1935 vypravil do krajiny svojich predkov do Československa a ako zámorskými klziskami zocelený hráč rýchlo získal angažmán v klube LTC Praha. V jeho farbách pôsobil až do roku 1939. Počas štyroch rokov sa stal tvorcom hry a uznávali ho spoluhráči i diváci.

Klub s hrajúcim koučom Bucknom, brankárom Bohumilom Modrým či najlepším strelcom celého ročníka Jozefom Malečkom dominoval aj prvému ročníku československej ligy v roku 1937, keď počas siedmich zápasov inkasoval iba dva góly.

Buckna, ktorý sa narodil 5. septembra 1913 slovenským imigrantom v kanadskom Traile, mal prezývku Matej, ktorú mu dal legendárny rozhlasový komentátor Josef Laufer. V roku 1938 tiež viedol na pražských majstrovstvách sveta z trénerského postu československú reprezentáciu, ktorá získala bronzové medaily.

V roku 1939 Buckna odišiel späť do Kanady, po vojne sa ale vrátil do LTC Praha ako hrajúci tréner a znovu viedol aj československú reprezentáciu. V roku 1947 s ňou vybojoval dokonca historicky prvý titul majstra sveta a o rok neskôr striebro na zimných olympijských hrách. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa Buckna aj s rodinou vrátil do rodnej Kanady, na svoje československé pôsobenie ale nezabúdal.

Za morom znovu obliekol dres tímu Trail Smoke Eaters a po ukončení hráčskej kariéry pri hokeji zostal ako tréner, okrem toho viedol rodinný hotel. Po politickom uvoľnení sa potom začal pravidelne do Československa vracať, pobýval v kúpeľoch a bol napríklad váženým hosťom na svetových šampionátoch v Prahe v rokoch 1978 a 1985.

Zomrel 6. januára 1996 vo veku 82 rokov u syna v americkom Milwaukee. V roku 2004 ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie.

