Český brankár nezískal trofej v NHL za humanitárnu činnosť. Ocenili útočníka Minnesoty

Brankár Lukáš Dostál z Anaheimu nezískal Trofej Kinga Clancyho, ktorá sa v NHL udeľuje za vodcovské schopnosti na ľade aj mimo neho a humanitárnu činnosť.
Predstavitelia ligy vo štvrtok oznámili, že držiteľom trofeje sa stal útočník Minnesoty Marcus Foligno.
Na King Clancy Memorial Trophy nominuje každý z 32 klubov NHL každoročne svojho zástupcu. Majster sveta z Prahy 2024 Dostál sa aktívne venuje nadačnej činnosti, je napríklad dlhoročným členom charitatívneho spolku Saves Help.
V olympijskej sezóne sa tiež stal tvárou kampane dobročinnej akcie na podporu mladých športovcov Každodenní šampioni.
Jej cieľom bolo získať peniaze pre Českú olympijskú nadáciu, respektíve pre deti z finančne znevýhodneného prostredia.
Foligno sa výrazne angažuje v charitatívnej činnosti týkajúcej sa boja s rakovinou. O zisku trofeje ho symbolicky informoval jeho brat Nick, spoluhráč z tímu Wild, ktorý bol držiteľom ocenenia za rok 2017.
Ich tohtoročná akcia „Foligno Faceoff“ pomohla získať viac ako 200 000 dolárov na výskum rakoviny prsníka, ktorej podľahla ich matka.
King Clancy Memorial Trophy sa udeľuje od roku 1988, zatiaľ na svojho českého držiteľa čaká. Víťaz dostane aj šek vo výške 25 000 dolárov, ktorý venuje v prospech charitatívnych organizácií podľa vlastného výberu.