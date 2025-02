Michal Handzuš: Kým Ramsay vládze, vždy má čo ponúknuť. Ja by som na jeho mieste niekoho videl

BANSKÁ BYSTRICA. Ak si chcete s ním dohodnúť stretnutie, nie je to vôbec jednoduché. „Mám pol hodinu. Príďte na štadión, tu trávim väčšinu dňa,” povie do telefónu MICHAL HANDZUŠ. Minulý týždeň nechýbal v Banskej Bystrici na dvoch zápasoch Slovensko – Nemecko. V stredu ako expert v televíznom štúdiu, vo štvrtok ako hosť , ktorý udeľoval ocenenie hráč zápasu. Bývalý hokejista vedie v rodnom meste mládežnícky hokejový klub Barani. Na štadión prichádza skoro ráno. Na starosti má stovky detí a denne niekoľko stretnutí a tréningov.

„Snažíme o to, aby sme vychovali nielen dobrých hokejistov, ale aj dobrých ľudí,” hovorí víťaz Stanleyho pohára z roku 2013. Slovenská hokejová reprezentácia odohrala v Banskej Bystrici dva prípravné zápasy proti Nemecku. Kto vás v nich zaujal? Myslím si, že celý tím hral veľmi dobre. Najmä v prvom zápase, v ňom sme boli dominantní. Osobne sa mi páčil druhý útok Čajkovič - Čederle - Faith a Tkáč. Samozrejme, musím pochváliť aj brankárov. Nehovorím, že ostatní hrali zle, ale títo podľa mňa vyčnievali najviac.

V rozhovore sa dozviete: Ako Handzuš vidí zapájanie mladých hráčov v extralige

Ako funguje vedenie mládežnického klubu v Banskej Bystrici

Čo je jeden z najväčších problémov športu na Slovensku

V čom sú dnešné deti iné, ako pred 30 rokmi

Aké šance dáva slovenskej reprezentácii na ZOH 2026

Sebastián Čederle patrí aj k najproduktívnejším Slovákom v extralige, je vidieť, že mu nechýba inštinkt zakončovateľa. Myslíte, že by sa s aktuálnou formou mohol dostať aj do nominácie na MS? Je to možnosť. Reprezentácie je nastavená tak, že na majstrovstvá sveta sa dostanú hráči, ktorí majú najlepšiu formu. Šanca je otvorená. Bude záležať, ako si udrží formu ku koncu sezóny, v play-off a taktiež v prípravných zápasoch. Zatiaľ to má rozohrané veľmi dobre, aj mne sa veľmi páčil.

Počas prenosu ste spomínali, že mladí hráči by mali dostávať viac príležitostí v extralige. Šéfovia klubov či manažéri však často aj v minulosti argumentovali veľkým tlakom na výsledky, keďže z extraligy sa priamo vypadáva do SHL. To je podľa nich dôvod, že uprednostňujú skúsenejších hráčov, prevažne legionárov. Čo s tým?



Nemyslím si, že to je iba formou súťaže a samotným zostupom. Máme kluby v prvej šestke, ktoré vedia, že nezostúpia, ale aj tak nedávajú šancu mladým hráčom. Avšak sú kluby, ako napríklad Nitra, ktoré ukazujú, že sa to dá. Dávajú šancu mladým hráčom a taktiež bojujú o popredné priečky v tabulke. Aký model súťaže by Slovensku vyhovoval najviac? Ku ktorému sa prikláňate vy? Ťažko povedať. Súčasný model pomohol tomu, že liga je vyrovnaná. Kedysi sme mali najlepšie štyri tímy a ostatné boli odskočené. Teraz je to iné. Tímy zo spodných priečok sa ťahajú hore a chcú sa vyhnúť zostupu. Vyrovnanosť posúva ligu dopredu. Na druhej strane, veľa klubov sa bojí hrať mladých hráčov. Najmä tie, ktoré sa obávajú, že budú mať slabší štart a potom budú v dolnej časti tabuľky. Osobne nemám problém ani s barážou, ani s uzavretím súťaže. Samozrejme, za správnych podmienok. Musela by sa do toho zakomponovať prvá liga, farmárske tímy, práca s mládežou a limit na legionárov. Aj toto môže byť zaujímavá alternatíva. Model musí byť nastavený tak, aby bol dobrý pre slovenský hokej, nie len pre kluby z extraligy. Ak sa najvyššia súťaž uzavrie, musíme sa opýtať, čo urobia tímy z extraligy pre to, aby sa posúvala napríklad prvá liga.

Banskú Bystricu vedie od tejto sezóny váš súputník Vladimír Országh. Ako hodnotíte jej výkony? Poviem pravdu, na hokej nechodím pravidelne. Sledujem viac mládež, ako mužov. Vlado (Országh) potvrdzuje, že je top slovenský tréner. Boli na popredných priečkach, teraz majú možno menšiu krízu, ale to patrí k hokeju. Tím je určite dobre vedený a Vlado (Országh) ho posúva vyššie, ako možno aj mnohí čakali. Aj v Banskej Bystrici nastupuje viacero mladých hráčov. Ako funguje prepojenie mládeže a A-tímu? Mali by dostávať ešte viac príležitostí? Myslím si, Vlado (Országh) a Ľubo Pisár (športový manažér, pozn. red.) sú výborní hokejoví ľudia a spolu sme si nastavili komunikáciu na vysokej úrovni. Náš šéftréner mládeže je aj tréner zručností v „áčku”, čiže prepojenie máme dobré. Snažíme sa hľadať cesty, ako posúvať mladých hráčov.

Samozrejme, mládež bude vždy hovoriť, že to je nedostatočné a muži budú hovoriť, že tak sa to nedá. Ja chápem obe strany. Rozumiem, že A-tím musí mať ambíciu byť čo najvyššie a musí sa pozerať na súčasnosť. Na druhej strane je dôležité, aby chápali, že ak budú hrať mladých hráčov, pomôže im to v budúcnosti. V Banskej Bystrici vediete hokejovú školu. Darí sa vám naplniť jej kapacitu? Majú deti záujem o hokej, alebo ich musíte rôznymi formami lákať? Deti sú stále deti. Keď získajú vášeň pre niečo, tak to milujú. Hokej je stále šport číslo jeden na Slovensku. Deti chcú hrať hokej, tu v Banskej Bystrici ich máme okolo 400. Aktuálne sme na tom tak, že by sme potrebovali tretiu halu, aby sme ich vedeli rozvíjať a prípadne aj zvýšiť kapacitu. Číslo 400 je pre nás hraničná kapacita.

Robíme aj nábory, ale v prípravke máme približne 30-35 detí v ročníku. To je pre nás maximálna kapacita na to, aby sme im vedeli dať kvalitné tréningy. Radi by sme mali viac detí. Ak by sme mali lepšie ľadové možnosti, vedeli by sme prilákať viac mladých k hokeju. Aktuálne je to takto. Snažíme sa nastaviť finančný plán tak, aby sme mali za sebou kvalitný trénerský tím, to je kľúč. A aby sme vedeli dať deťom také podmienky, kde budú rásť. To je na Slovensku najväčší boj. Financie sú najdôležitejšie a to je vec, ktorú najviac riešime, keďže je to jeden z veľkých problémov športu na Slovensku. Ak môžete prezradiť, ako funguje financovanie mládežníckeho klubu v Banskej Bystrici? Máme štyri zložky financovania. Prví sú rodičia. Každý hráč v klube platí členský príspevok. To je veľká časť rozpočtu. Druhá zložka je Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý nás výdatne podporuje cez vopred určené schémy.

Ďalej je to samospráva, ktorá ale financuje iba časť štadiónu. Tento rok možno dostaneme aj dotáciu, ale v posledných dvoch rokoch bola zrušená. Kedysi sme využívali štadión zadarmo a potom sme ešte dostali od samosprávy 150-tisíc eur na činnosť. Za takýchto podmienok vieme rozvíjať aj kvalitu a podmienky. Dva roky sme ale nedostali nič a za štadión doplácame 50-tisíc. To je to, čo nám chýba. V tomto ohľade strácame aj oproti iným tímom na Slovensku. Väčšina hokejových klubov má zadarmo aspoň užívanie štadióna, my nie. Poslednou zložkou sú sponzori. Máme niekoľko stálych, ktorým veľmi pekne ďakujeme, ale vždy hľadáme aj nových. Bohužiaľ, v čase konsolidácie je to mimoriadne náročné. Každý sa aktuálne pozerá najprv na svoju firmu, aby prežila, až potom na dobročinné účely.

V čom sú dnešné deti v hokejovej škole iné, ako vy pred 30 rokmi? Deti sú podľa mňa rovnaké, len majú iné prostredie, v ktorom vyrastajú. My sme celé dni boli na uliciach, lebo tak sa vtedy žilo. Teraz tam deti nie sú, nehýbu sa, ale to nie je ich chyba. Naša generácia nemala čo robiť, nemali sme televízor, mobil a žiadne iné veci. Navyše, tam, kde sú teraz autá, boli voľné priestranstvá, kde sme mohli hrať rôzne športy. Dnes aj keby deti chceli, tak nemajú ísť veľmi kam - veľa ihrísk nie je a všade sú autá. Ale povedzme si na rovinu. Keby som mal ja ako dieťa iPad a mobil, tak by som si tiež radšej chcel pozrieť rozprávku.

Michal Handzuš. (Autor: FOTO SME - MARKO ERD)

Ak však deti dostanú zápal pre hokej, tak vidíme, že úplne zabudnú na zariadenia a chcú sa tomu naplno venovať. Takýchto detí je veľa a to sú presne typy, aké sme boli aj my. Len im treba dať prostredie, možnosti a ukázať im, že poďte sa sem hrať a pod. Záleží to na rodičoch a potom na samotnom klube. My máme rôzne otvorené plochy, kde môžu deti robiť rôzne veci a športy. Snažíme sa hľadať formy, simulovať im ulicu, aby sa dostali do priestoru a aby sa hýbali. To je to najdôležitejšie. Aby som to uzavrel, dnešné deti sú vo vnútri úplne rovnaké ako my, avšak majú iné podmienky a prostredie. Teraz je úloha na spoločnosti a na nás, dospelých, aby sme im vytvorili priestor na to, aby mohli rásť. Tu v Banskej Bystrici sa snažíme o to, aby sme vychovali nielen dobrých hokejistov, ale aj dobrých ľudí. Pred dva a pol rokom malo Slovensko draftovú jednotku aj dvojku NHL, ale v najlepšej lige sveta pravidelne nastupuje len 5 Slovákov. Prečo ich nie je viac? Dostať sa do NHL nie je jednoduché, aj keď ste prešli draftom. Ten proces je naozaj dlhý. Pre niekoho môže byť hráč rýchly, v inom tíme je zase pomalý. Aj cesty môžu byť iné. Juraj (Slafkovský) je už dva roky v NHL a Šimon (Nemec) je aktuálne hore-dole. To neznamená, že je horší hráč.

Niekedy sa hokejista dostane do zlej situácie. Šimon (Nemec) má napríklad v tíme veľkú konkurenciu a je ťažké sa cez ňu presadiť. Myslím si, že naši hokejisti sú kvalitní a postupne sa budú posúvať vyššie aj ostatní a budú nám počty rásť. Je to však proces, ktorý neoklamete a niekedy je rýchlejší, inokedy zase pomalší. Do Európy sa zo zámoria vrátili Miloš Kelemen aj Patrik Koch, nastupujú v Česku. Urobili podľa vás správny krok? Nepoznám úplne každého situáciu, ale rozumiem im. Vyskúšali si zámorie, dostali sa do NHL, ale zrejme nevideli šancu, aby sa tam mohli natrvalo presadiť. Nikto nechce byť stály hráč AHL na päť rokov a potom ísť domov. Išli späť do Európy a našli možnosti, ako sa ďalej rozvíjať práve v Česku. Ak by cítili šancu, že by mohli hrať ešte v NHL a byť tam stabilným členom zostavy, asi by tam ostali. Čo si myslíte o zapájaní mladých hráčov do reprezentácie. Dali by ste na majstrovstvách sveta šancu hráčom ako Dalibor Dvorský alebo Samuel Honzek? Nikto nemôže povedať, že Craig Ramsay a jeho tím nedáva šancu mladým. Od Juraja Slafkovského až po napríklad Adama Sýkoru. Keď chlapci na to mali, vždy tam boli. Dalibor Dvorský mal možno smolu v tom, že posledné roky končil sezónu neskoro a nebol trénerom k dispozícii skôr, aby si ho mohli dostatočne pozrieť a dať mu šancu. Ostatní hokejisti boli zväčša s tímom dlhší čas, Dalibor (Dvorský) túto príležitosť zatiaľ nemal.

Podľa mňa je len otázka času, kedy sa títo hráči začnú dostávať k väčším úlohám vo svojich kluboch a zároveň príde aj šanca v reprezentácii. Mená, ktoré sme spomenuli, začínajú pomaly tvoriť jadro slovenského národného tímu. O rok sa vrátia na olympijský ľad hráči z NHL. Slovensko nebude patriť k favoritom. Čím by mohlo prekvapiť? Bude to náročné. Slováci môžu vždy prekvapiť, keď budú hrať ako tím. Máme kvalitných hokejistov a veľakrát sa stalo, že aj outsider môže zaskočiť favoritov. Bude to najmä o tom, ako sa dajú dokopy a akú partiu vytvoria. Slovenskú reprezentáciu vedie od roku 2017 Craig Ramsay. V roku 2022 získal s mužstvom na zimnej olympiáde bronz, ale má už 73 rokov a je najstarší kouč na striedačke tímov v elitnej kategórii. Nemal by ho už vystriedať niekto mladší? Kým Craig (Ramsay) vládze a má chuť, má vždy čo ponúknuť. Ja tomu verím. Je to na ňom. Časom určite výmena príde, ale teraz je dôležité, aby ľudia okolo neho nasávali skúsenosti a vedomosti. Keď sa Craig (Ramsay) rozhodne odísť, Slovensko musí mať namiesto neho pripravenú alternatívu, aby ten prechod bol čo najplynulejší. Ideálne by bolo, aby nový tréner nadviazal na jeho systém a veci, ktoré priniesol do slovenského hokeja.