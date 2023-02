Najlepší strelec extraligy má škaredý zlozvyk. Mám to už od detstva, vraví

Úspech v podobe gólov či bodov sa potom dostaví. Oveľa lepšie by to však bolo, ak by sa darilo aj tímu. Náš herný prejav je z môjho pohľadu veľmi dobrý, chýbajú akurát víťazstvá.

Vďačím za to mojím trénerom, ktorí mi dôverujú a dávajú mi veľký priestor a zároveň voľnosť. Hrám presilovky a vo formácií mám skvelých spoluhráčov. Je pre mňa jednoduché baviť sa hokejom, keď mám na to vytvorené ideálne podmienky.

Na fotografiách vás často vidieť, ako hryziete chránič na zuby. Je to niečo, čo robíte podvedome alebo vám to pomáha lepšie sa koncentrovať na hru?

Je to taký môj tik. Snažím sa tohto zlozvyku zbaviť, ale zatiaľ sa mi to nedarí (smiech). Keď to vidia moji rodičia, nepáči sa im to. Prakticky od detstva som to nedokázal udržať v ústach. Neustále som sa sa s tým chráničom hral alebo ho obhrýzal. Je to vskutku škaredý zlozvyk. Z psychologického hľadiska je však možné, že mi to pomáha pri koncentrácii a robím to už podvedome.

Okrem toho nemám žiadne špeciálne rituály, ktoré by som dodržiaval, či už pred alebo počas zápasu. Vždy sa snažím iba koncentrovať na dýchanie a príliš sa už pred zápasom s ostatnými hráčmi nerozprávam. Som dosť komunikatívny a ak by som to nekontroloval, mohlo by ma to pred zápasom rozhodiť.