Vybrali ho spomedzi 200 hráčov. Do prestížnej súťaže sa dostal neznámy slovenský talent

MAX FERKODIČ bol v minulom ročníku najproduktívnejším hráčom najvyššej slovenskej súťaže do 20 rokov. Napriek tomu ho v posledných rokoch nepozývali do mládežníckych ani juniorských reprezentácií.

Mýlili sa? Možné to je. Devätnásťročný rodák z Piešťan si dal za cieľ, že by sa rád dostal do univerzitnej NCAA. Najprv však musí odohrať aspoň rok na medzistupni.

V lete preto prešiel sitom v USHL, odohral vydarený kemp v konkurencii stovák hráčov a klub Lincoln Stars zaujal až natoľko, že mu ponúkli angažmán.