Z Ameriky k nováčikovi. Humenné prekonalo moje očakávania, pochvaľuje si posila

Ako prišlo k rozhodnutiu, že ste zo zámorskej ECHL prestúpili na Slovensko do Humenného?

Chcel som ísť hrať do Európy. Často som sa o tom rozprával s mojím agentom. Napokon sme sa zhodli, že do mužstva, ktoré majú v Humennom, by som mohol dobre zapasovať. Počul som veľa dobrých vecí o tíme a tréneroch. Napokon to bolo jednoduché rozhodnutie.