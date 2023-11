Prvý zápas, prvý gól! Pospíšila nezlomil krutý osud, zažil premiéru ako zo sna

Zavolá bratovi, bol pri ňom vždy

Pospíšil je bojovník a dokonale to ukázal. Pri komplikáciách, aké zažil, by to kopec ľudí vzdalo. Veľakrát pauzoval so zraneniami, priznal, že sám rozmýšľal, či hrať ďalej hokej ešte má zmysel, hoci má len 23 rokov.

Jeho snaha bola odmenená, keď ho v piatok povolali z farmy po prvýkrát v živote.

"Nemohol som tomu uveriť. Prešiel som si množstvom rôznych zranení, takže to bol krásny moment, keď mi zavolali a povedali, že budem zajtra trénovať s Flames," vyjadril sa.