Studenič by mal byť čoskoro späť v NHL. Kedy podpíše Dallas najväčšiu hviezdu?

BRATISLAVA. Dallas Stars sa pripravujú na štart novej sezóny NHL už bez slovenského hokejistu Mariána Studeniča. Toho poslali do AHL.

Ich cieľom bude opäť postup do play off. V sezóne 2021/2022 sa im to podarilo vďaka tzv. divokej karte. So ziskom 98 bodov skončili v Západnej konferencii na siedmej priečke s náskokom štyroch bodov pred prvým nepostupujúcim.

„Hviezdy“ čaká náročná sezóna. Stále nemajú podpísaný kontrakt s najväčšou hviezdou a opäť sa očakáva, že o postup budú bojovať do posledných chvíľ.