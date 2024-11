Bývalý kanadský obranca Nitry sa vracia na Slovensko, dohodol sa so Slovanom

Na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny sa dohodol s HC Slovan Bratislava.

BRATISLAVA. Kanadský hokejový obranca Luke Green sa po viac ako roku vracia do slovenskej najvyššej súťaže.

V sezóne 2022/23 a aj na začiatku minulého ročníka pôsobil v HK Nitra, vlani v októbri sa potom presunul do tímu Düsseldorfer EG v nemeckej DEL. Tam však odohral iba päť duelov.

Vyššie sa však v organizácii Jets nepresadil, preto počas pandémie covidu zvolil presun do Európy.

Po skončení juniorskej kariéry sa sťahoval do Manitoby, kde dve sezóny nastupoval za tím AHL Manitoba Moose.

Green sa na začiatku tejto sezóny pripravoval individuálne doma v Halifaxe.

Do Bratislavy pricestuje na začiatku víkendu a hneď sa zapojí do tréningového procesu, aby tréneri mohli uvažovať o jeho nasadení už do najbližšieho domáceho zápasu v stredu 13. novembra proti HK Nitra. Na drese bude nosiť číslo 51.

