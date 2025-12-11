Pospíšil: Olympiáda bezo mňa nebude. Poháňa ho túžba zahrať si s bratom

Bratia Kristián a Martin Pospíšilovci sa spolu po prvý raz predstavili v seniorskej reprezentácii počas kvalifikácie na ZOH 2026 v Bratislave - splnili si tak detský sen.
Pre Kristiána to bol návrat do národného tímu po dlhšej pauze, pre Martina zase potvrdenie, že jeho miesto v národnom tíme nie je náhoda.
O viac ako rok sa situácia môže zopakovať, tentokrát na najvyššom fóre - Zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine.
Martin už svoju miestenku na olympiádu má, patrí medzi šesticu hráčov, ktorých zväz nominoval dopredu ako súčasť základného jadra tímu.
Kristián zatiaľ miesto iste nemá, no pred Vianočným Kaufland Cupom zdôraznil, že o neho bude bojovať naplno.
„Chcem dokázať, že na olympiádu patrím," hovorí.
Vníma, že šanca zahrať si s bratom na ZOH je reálna, a práve to je preňho silná motivácia ukázať sa v čo najlepšom svetle.
S akými pocitmi sa vraciate do reprezentácie Slovenska?
S veľmi dobrými. Nachádzam sa v domácom prostredí vo Zvolene. Prišiel som namotivovaný, chcem sa ukázať trénerom.
Na zraz prichádzate vo veľkej forme. Bodovali ste v posledných deviatich zápasoch za sebou. Čomu vďačíte za takúto hernú pohodu?
Som rád, že sa mi darí. Výkonnosť bola dobrá od začiatku sezóny a som rád, že sa to začalo prejavovať aj bodovo, konzistentne v každom zápase. Verím, že to prenesiem aj do reprezentácie.
VIDEO: Kristián Pospíšil na reprezentačnom zraze
Je to skôr o vašom individuálnom nastavení, alebo o tom, že celé mužstvo funguje lepšie?
Myslím si, že je to výsledok poctivej práce. Verím tomu, čo robím – na ľade aj mimo neho – a toto je ovocie tej práce. Ale aj mužstvo funguje veľmi dobre.
Dariť sa vám začalo predovšetkým po prechode do prvého útoku. Museli ste niečo zmeniť vo svojej hre?
Nemyslím si. Stále sa snažím hrať kreatívne, vytvárať šance a pomáhať spoluhráčom dostať sa do dobrej pozície. Zároveň hrávam tvrdo, ale najmä sa snažím byť pri puku. To mi teraz prináša produktivitu.
Na sociálnych sieťach kolovali videá viacerých vašich exkluzívnych prihrávok. Stávate sa tímovým nahrávačom?
Už minulú sezónu som mal veľa asistencií. Teraz si s chalanmi veľmi rozumieme. V každej tretine si vieme vypracovať veľa šancí.
Váš spoluhráč Marek Ďaloga hovoril, že tím je ešte silnejší než minulý rok, keď ste vyhrali titul. Vnímate to rovnako?
Určite. Prišli hráči, ktorí nám ešte pomohli zlepšiť tím. V play-off si to však musí sadnúť. Ak to bude ako minulý rok, máme veľkú šancu na ďalší úspech.
Hovorí sa, že vyhrať titul je náročné, no zopakovať triumf ešte ťažšie. Cítite v tejto sezóne väčší tlak?
Tlak necítim. Titul mi už nikto nezoberie, zopakovať ho by bolo už iba niečo navyše. Som povaha, ktorá nechce prehrávať nikdy, takže motiváciu mám stále veľkú.
Reprezentáciu trápi v generálke na ZOH množstvo zranených. Ste pripravený prevziať v kabíne väčšiu zodpovednosť?
Zranenia patria k hokeju, takýto scenár býva vždy pred prípravnými turnajmi. Napriek tomu si myslím, že budeme natoľko silní, že predvedieme dobré výkony.
A, samozrejme, že som pripravený prevziať zodpovednosť. Snažím sa ukazovať líderstvo najmä hrou, nie slovami. Verím, že takto pomôžem aj teraz na turnaji.
Reprezentačné mužstvo počas leta prebral Vladimír Országh. Poznáte ho predovšetkým z pôsobenia v českej extralige. Ako vnímate toto rozhodnutie?
Ešte som pod ním nehral, ale veľmi sa na spoluprácu teším. Som zvedavý, čo mi ako tréner dá a ako ma posunie.
Hlavnou témou aj tohto zrazu je vrcholiaca príprava na Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine. Olympiáda je pre mnohých športovcov niečo viac. Platí to aj o vás?
Áno. Mám to v hlave už od leta. Je to môj sen hrať tam znova. Urobím maximum, aby som sa tam dostal.
Aj s bratom Martinom sa o tom často rozprávame. Chceli by sme tam byť spolu.
Prvýkrát v jednom tíme ste si zahrali vlani počas kvalifikácie na ZOH 2026. Vtedy ste hovorili, že to je oboch splnený sen. Čo by pre vás znamenalo, keby ste si zahrali spolu aj na olympiáde?
Bol by to ďalší krok toho sna. Hrať pod piatimi kruhmi spolu by bolo úžasné. Som veľmi motivovaný a preto sa pripravujem tak, aby som bol zdravý. Brata si už vybrali, teraz je na mne, ako sa ukážem.
Zájdem ešte ďalej. Viete si predstaviť, že by ste spolu hrali aj v jednom útoku?
Určite. Je to však na mne – musím sa ukázať a vybojovať si miesto. Potom je šanca, že budeme hrať spolu.
Brat Martin už má istú miestenku, hoci sa aktuálne zotavuje z ťažšieho zranenia, pre ktoré neodohral v tejto sezóne ani jeden zápas. Povzbudzujete ho na diaľku?
Prešiel si ťažkým obdobím, ale je dosť silný na to, aby to opäť zvládol. Čoskoro by sa mal vrátiť do hry a ja verím, že na olympiádu bude pripravený.
Vekový rozdiel medzi vami a Martinom je iba tri roky. Ako chlapci ste určite sledovali hokej doma v televízii. Vynorí sa vám nejaká spomienka na nejakú olympiádu?
Najviac mi utkvel v hlave Vancouver 2010. Pamätám si, ako sme ráno pred školou pozerali zápas o bronz s Fínskom. Smútok po prehre som veľmi prežíval. To je najsilnejšia spomienka.
Vystupujete ako súrodenci, ktorí sa navzájom veľmi podporujú. Ako prežívajú vaše úspechy rodičia?
Celá rodina nám veľmi praje. Chcú, aby sme sa obaja dostali na olympiádu a potom si to užili. To by bol zážitok na celý život.
Chystajú sa aj do Talianska?
Nie je to ďaleko, takže áno. Niektorí si už kupovali letenky alebo plánujú ísť autom. A úprimne – ak by som sa ja náhodou nedostal do nominácie, tak tam pôjdem ako fanúšik. Olympiáda bezo mňa nebude (smiech).
Ako hráč ste olympiádu zažili pred štyrmi rokmi v Pekingu, kde Slovensko získalo historický bronz. Aké máte spomienky na tento turnaj?
To sú úžasné spomienky. Bolo to počas covidu, takže to malo aj zvláštnu atmosféru, ale ten bronz mi zostane navždy v hlave. Mám ho vystavený doma vo Zvolene.
V Číne to bolo bez divákov, ďaleko od Slovenska. Bude mať teraz olympiáda špeciálny náboj? Predsa len, do Talianska môže prísť veľa fanúšikov.
Určite. V Pekingu fanúšikovia neboli a chýbali tam. Teraz to bude iné. Veľa ľudí môže prísť autom či krátkym letom. Teším sa na veľkú základňu slovenských fanúšikov.
Na olympiádu sa vracajú hráči z NHL, najlepší hokejisti sveta. Ako vnímate tento fakt?
Pre mňa osobne je to veľká motivácia hrať proti takým hráčom. Verím si, že môžem podať dobrý výkon aj proti hviezdam NHL, a to ma ženie dopredu. Už teraz, keď sa bojuje o účasti na olympiádu.