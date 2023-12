Košičania sa zahrávajú s ohňom aj priazňou fanúšikov, Humenné ich dokonale vyškolilo

Neospravedlniteľný výkon

„Ako na zlatom podnose sme dostali vedenie 2:0. Asi sme si mysleli, že už to pôjde samo a z ničoho nič sme prehrávali. Potom sme na osem minút zapli a vyrovnali, ale zase sme si začali myslieť, že to pôjde samo. Ale nešlo.

Prvému sa po nešťastnom odraze puku od hrany zadného mantinelu puk od zadnej strany lapačky odrazil do siete, druhému zas po bloku strely puk zhora padal do bránkoviska a dorážajúci Lukáš Lačný ho zo vzduchu dokázal usmerniť do bránky.

Kým pri predchádzajúcich prehrách fanúšikovia Košičanom tlieskali aspoň za predvedenú hru, tentoraz už dávali najavo svoju nespokojnosť a žiadali budíček.

„Je úplne iné, keď človek prehrá po dobrom výkone ako s Michalovcami či so Spišskou. Bol nás plný ľad, bojovali sme. Dnes to tam nebolo a videli to všetci, aj my.

Musíme nájsť tú správnu vlnu, lebo inak sa budú diať určite nejaké zmeny a budú problémy,“ nečudoval sa ich postoju Šimun.

VIDEO: Zostrih zo zápasu 31. kola medzi Košicami a Humenným