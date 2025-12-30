Hrával cez bolesť. Ruského brankára Caroliny vyradila operácia do konca sezóny

Pjotr Kočetkov
Pjotr Kočetkov (Autor: TASR/AP)
TASR|30. dec 2025 o 09:46
ShareTweet0

Podstúpil zákrok v dolnej časti tela.

Hokejisti Caroliny Hurricanes sa budú pravdepodobne musieť do konca sezóny zaobísť bez brankára Pjotra Kočetkova.

Dvadsaťšesťročný Rus absolvuje operáciu zranenia v dolnej časti tela. Informáciu potvrdil tréner „Canes“ Rob Brind'Amour.

Kočetkov nenastúpil na uplynulé dva zápasy a nepredstavil sa ani v noci na utorok v dueli proti New Yorku Rangers.

V bránke stál naposledy 20. decembra, keď inkasoval päťkrát z 28 streleckých pokusov Tampy Bay. Zranenie z predsezónnej prípravy ho trápilo počas celej sezóny.

„Necítil sa dobre. Napriek tomu však podával dobré výkony. So zranením sa trápil a hral cez bolesť, no nechce takto pokračovať. Rozhodol sa pre operáciu, po ktorej uvidíme ako ďalej, no pravdepodobne si už nezahrá,“ vyjadril sa tréner Brind'Amour podľa portálu nhl.com.

Kočetkova zastúpil proti Rangers v bránke Brandon Bussi a náhradníkom bol Frederik Andersen.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Pjotr Kočetkov
Pjotr Kočetkov
Hrával cez bolesť. Ruského brankára Caroliny vyradila operácia do konca sezóny
dnes 09:46
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Hrával cez bolesť. Ruského brankára Caroliny vyradila operácia do konca sezóny