Trojica hráčov opustila káder Spišiakov. Dvaja smerujú ku konkurentovi, jeden do Detvy

Vľavo Roman Karaffa v drese Spišiakov.
Vľavo Roman Karaffa v drese Spišiakov. (Autor: TASR)
9. okt 2025 o 11:47
Všetci traja hokejisti budú vo svojich nových kluboch hosťovať.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Káder hokejového klubu HK Spišská Nová Ves dočasne opúšťajú obranca Roman Karaffa, útočníci Matej Giľák a Tim Danielčák.

Karaffa s Giľákom posilnia Prešov v rámci hosťovania do 31. januára 2026 a služby Danielčáka využije prvoligová Detva do 14. februára 2026.

„Z dôvodu nižšej hernej vyťaženosti v našom mužstve sme sa rozhodli uvoľniť troch hráčov na hosťovanie, kde dostanú väčší priestor na ľade a ich herná prax nebude stagnovať.

Zároveň to otvára možnosť nasadenia našich hráčov hosťujúcich v Nových Zámkoch, prípadne juniorov do zostavy,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku „rysov“ generálny manažér klubu Richard Rapáč.

