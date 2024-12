Zacnelo sa mu za domovom. Obranca s dvomi Stanley Cupmi ukončil kariéru

LUGANO. Kanadský hokejový obranca Justin Schultz sa rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku kariéru.

Správu priniesol web klubu HC Lugano. V ich drese odohral osem zápasov v sezóne 2024/25.

"Moje dôvody sú čisto osobné. Diskutoval som o tom so svojou rodinou a dospel som k záveru, že by som mal ukončiť svoju kariéru a vrátiť sa do Kanady. Som vďačný HC Luganu za profesionalitu a rešpektovanie môjho rozhodnutia a želám klubu veľa zdaru," vyjadril sa.