Slafkovský s ním cibril streľbu aj skills. Čo radí tréner mladým hráčom?

Okrem posilňovne trávil veľa času aj na ľade, kde sa mu venoval tréner ERIK BELUŠÁR z House of Athletics. V rozhovore pre Sportnet priblížil, ako vyzerala príprava talentovaného Slováka.

Juraja Slafkovského ste pred jeho odchodom do Montrealu pripravovali na ľade. Ako sa vám s ním pracovalo?

Ani jedno cvičenie neodflákol. Do celej prípravy dal sto percent. Je to zábavný a veselý chalan. S úsmevom a radosťou pracuje aj na tréningoch. Všetko si oddrie naplno a keď je popri tom aj zábava, je to úplne ideálne.