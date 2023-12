Pekarčík: Kalkulovať? Urobíme všetko preto, aby sme skončili prví

Takéto slová sú slovenským fanúšikom mládežníckeho a juniorského hokeja známe. Duo Dvorský-Pekarčík hviezdilo na MS do 18 rokov a jedného dňa snáď zažiari aj v St. Louis Blues.

“Ja som vedel, že keď má Dalo puk, tak ma vždy nájde a platí to aj opačne,” hovorí o nezabudnuteľnej chémii JURAJ PEKARČÍK . Proti Nórsku strelil svoj prvý gól na turnaji, po troch dueloch má dva body.

Do reprezentácie si preniesol formu z klubu, jeho sebavedomie na ľade je nesporné. Čo odkázal fanúšikom, ktorí uvažujú nad kalkuláciami pred duelom s USA alebo tým, čo im vyčítajú nedostatok pokory?

Od druhej tretiny zápasu proti Nórsku ste obnovili produktívnu spoluprácu s Daliborom Dvorským. Môžeme to čakať aj proti USA?

Myslím si, že nás spolu dajú aj do ďalšieho zápasu. Na ľade sa spolu cítime skvelo už od MS do 18 rokov, čiže sme za to obaja veľmi radi.