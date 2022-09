Zahoďte špekulácie. Hviezdny Miller podpísal s Vancouverom na sedem rokov

"Musíte trochu riskovať," povedal Jim Rutherford, prezident pre hokejové operácie, Iainovi MacIntyrovi zo Sportsnetu. "Keď sme uvážili, čo J.T. dokázal a čoho je schopný, sme jednoducho cítili, že to stojí za to. Je to dobrý hráč, chce tu byť. Vymyslí si spôsob, ako prispieť aj v posledných rokoch zmluvy."