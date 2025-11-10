Kariéra českého mladíka dostala tvrdú ranu. Je to dosť vážne, hovorí tréner Buffala

10. nov 2025 o 22:07
Ohrozený je aj jeho prípadný štart na februárových olympijských hrách v Taliansku.

BRATISLAVA. Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvôli krvnej zrazenine "dlhý čas" chýbať v zostave Buffala v NHL a je tým pádom vážne ohrozený aj jeho prípadný štart na februárových olympijských hrách v Taliansku.

Novinárom to po dnešnom tréningu Sabres povedal tréner Lindy Ruff. Kulich naposledy nastúpil 1. novembra.

"Súvisí to s krvnou zrazeninou. Nebudem zachádzať do podrobností, ale je to dosť vážne, "uviedol Ruff.

Vyjadril vieru, že dvadsaťjedenročný útočník sa vráti do hry ešte v tejto sezóne.

"Závisí to od toho, ako sa veci vyvinú v nasledujúcich troch alebo štyroch týždňoch," doplnil kouč Buffala.

Kulich vstúpil do sezóny ako prvý center tímu, zatiaľ odohral 12 zápasov s bilanciou troch gólov a dvoch asistencií.

Rodák z Kadane vynechal posledné tri stretnutia Sabres a klub ho v minulom týždni zaradil na listinu zranených hráčov.

Bývalý mládežnícky reprezentant, ktorý s národným tímom získal striebornú a bronzovú medailu na majstrovstvách sveta juniorov, patrí medzi kandidátov na účasť na februárovej olympiáde.

Aj zámorské médiá poukazujú na skutočnosť, že jeho štart v Miláne je vážne ohrozený.

dnes 22:07
