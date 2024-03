Rozkaz znel jasne - Košice. Hokejový Fakír posielal Sovietov na Sibír a odmietol Chicago

Tykali ste si aj s futbalovou bránkou?

Mojím prvým futbalovým trénerom bol otec. V najmladšej žiackej kategórii som chytal, v staršej som hral v obrane stopéra, v ďalšej som nastupoval v útoku. V ňom som sa cítil najlepšie, veď kto by nechcel dávať góly?

Kedy ste sa rozhodli pre hokej?

Pri odvode na základnú vojenskú službu. Pýtali sa ma, kam chcem narukovať. Vo futbale prichádzali do úvahy Dukly v Tábore a Písku v nižších súťažiach, v hokeji Jihlava, ovenčená viacerými titulmi v najvyššej súťaži. Nebolo o čom rozmýšľať.

Z Jihlavy vás po krátkom čase prevelili do Dukly v Košiciach. Cítili ste krivdu?

Skôr sklamanie. Po skončení príjmača ostalo v Jihlave päť brankárov, bolo jasné, že dvaja odídu. Z tretej pozície ma vytlačil Bratislavčan Jursa. Kolegu prevelili do Litoměříc, mňa do Košíc. Želal som si, aby to bolo naopak, bol by som bližšie k domovu... Cesta vlakom hneď na druhý deň mi pripadala nekonečná... Vtedy som netušil, že všetko dopadne lepšie, než som si vedel predstaviť.