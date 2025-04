V základnej časti má cez tisíc zápasov, no Kanaďan do play-off postúpil prvýkrát

EDMONTON. Hokejista Edmontonu Oilers Jeff Skinner si prvýkrát vo svojej 15. sezóne v zámorskej NHL zahrá v play off.

Tridsaťdvaročný kanadský útočník tak ukončí historicky najdlhšie čakanie hráča na účasť vo „vyraďovačke“, zasiahnuť by mal do úvodného duelu série s Los Angeles Kings v noci z pondelka na utorok.

Skinner má na svojom konte 1078 zápasov základnej časti, no doteraz nebol nikdy súčasťou tímu, ktorý by sa prebojoval do bojov o Stanley Cup.