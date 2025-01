Jágr oficiálne oznámil predaj Kladna: Začína sa nová éra, verím, že úspešnejšia

Nový majiteľ by nemal riešiť sťahovanie klubu, ktoré mu hrozilo. "Je to zvláštny deň, prvýkrát po 30 rokoch bude majiteľom klubu niekto iný ako Jaromír Jágr.

Nový majiteľ ocenil, že Jágr nepretrhol väzby s materským klubom úplne. "Vážim si, že Jaromír sa rozhodol zostať spoločníkom. Každý vstup nového majiteľa si vyžaduje istý čas k odovzdaniu informácií.

Vstup do klubu v priebehu rozbehnutej sezóny je veľmi komplikovaný. Rád by som bol, aby prišlo k finančnému posilneniu klubu. Verím, že do Kladna privedieme titul," predstavil svoje ambície Drastil.

Kladnu patrí v českej extralige po 41. kole 13. miesto. Pred poslednými Vítkovicami, ktoré sú na barážovej pozícii, má trojbodový náskok.