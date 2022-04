Odohral takmer tisíc zápasov za sebou. Železný rekord však nepredĺži

"Rozumieme, v akej sme pozícii. Chceme sa uistiť, že budujeme tím smerom do budúcna a ak to znamená dať priestor mladším hráčom, musíme toto rozhodnutie urobiť," zdôvodňoval tréner.

"Je skvelé, ako to dokázal," chválil svojho zverenca tréner Yeo. "Je to skutočne úžasný úspech, ktorý bolo veľmi náročné dosiahnuť."

Tréner Mike Yeo sa vyjadril aj k reakcii Yandlea:

"Prijal to presne tak, ako by ste to od Keitha Yandlea očakávali, veľmi dobre."

V tejto sezóne odohral 67 zápasov a pripísal si 15 bodov. Strelil jeden gól. Celkovo v NHL nastúpil do 1099 stretnutí a získal 615 bodov (103+512).

Tridsaťpäťročný zadák vynechal zápas naposledy pred 13 rokmi, 26. marca 2009.