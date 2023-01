Útočník Vancouveru má po sezóne, zranenie si vyžiada operáciu

BRATISLAVA/ VANCOUVER. Pre hokejového útočníka Vancouveru Canucks Iľju Michejeva sa skončila predčasne sezóna.

Rus si čiastočne natrhol predný krížny väz a bude potrebovať operáciu. Zranenie vzniklo už v prvom zápase prípravy pred začiatkom sezóny.

Počas sezóny bol monitorovaný doktormi, ktorí mu povolili hrať.

Zranenie si ale vyžaduje operáciu. Michejev verí, že keď ju absolvuje teraz, bude pripravený na štart ďalšieho ročníka. Ak by operáciu odďaľoval, nestihol by to.