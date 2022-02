Člen Triple Gold Clubu i neznámy Švéd. Týchto hokejistov sledujte v Pekingu

Eric Staal – Kanada

Kanadský olympijský výber bude viesť Eric Staal, ktorý sa pokojne dá označiť za legendu Caroliny Hurricanes. Skúsený forvard bude na hrudi nosiť kapitánske „C“.

Pre Staala nebude olympiáda iba turnaj, ktorý si ide užiť. Reálne bude bojovať o labutiu pieseň v NHL.

Kontrakt v prestížnej profilige momentálne nemá, hoci vlani bol v Montreal Canadiens, tíme finalistu. Pred olympiádou sa bol rozohrať v AHL na farme Minnesoty, kde pôsobil v rokoch 2016-2020.

Podľa zákulisných informácií, ktorých pravosť je otázna, by sa do dresu „divochov“ rád obliekol znova. Wild sa však s kontraktom preňho neponáhľali. Peking by mu mohol otvoriť cestu späť na ľady najlepšej hokejovej súťaže. A v Minnesote by mal takmer istotu, že si opäť zahrá v play-off.

Staal je členom Triple Gold Clubu. Na olympiáde vo Vancouveri 2010 získal zlato, o tri roky skôr v Moskve sa stal majstrom sveta. V roku 2006 dvíhal nad hlavu Stanleyho pohár. Bude najslávnejším menom hokejového olympijského turnaja.

Sledujte aj týchto hráčov: Owen Power, Mason MacTavish, Josh Ho-Sang