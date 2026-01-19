Proti Montrealu zahviezdil piatimi bodmi. Thompsona vyhlásili za hviezdu týždňa

Hviezdami týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Tage Thompson z Buffala Sabres, obranca Roman Josi z Nashvillu Predators a brankár Karel Vejmelka z Utahu Mammoth. Mená ocenených zverejnila v pondelok oficiálna webstránka profiligy.
Za prvú hviezdu vyhlásili Thompsona, center Buffala bol s deviatimi kanadskými bodmi (3+6) najproduktívnejší hráč uplynulého týždňa. Buffalo aj jeho zásluhou získalo v štyroch zápasoch päť bodov (2-1-1).
Dvadsaťosemročnému Američanovi sa najviac vydaril duel s Montrealom (15. januára), keď sa na víťazstve 5:3 podieľal tromi gólmi a dvoma asistenciami.
Dosiahol svoj deviaty hetrik a zažil tretí päťbodový zápas v profiligovej kariére, navyše si pripísal jubilejný 200. presný zásah v NHL. Thompson aktuálne ťahá v lige sedemzápasovú bodovú šnúru.
Honor druhej hviezdy týždňa patrí Josimu, švajčiarsky obranca zaznamenal v troch zápasoch sedem kanadských bodov za dva góly a päť asistencií.
Predators aj vďaka jeho výkonom získali päť z možných šiestich bodov. Pri víťazstve 4:3 nad Edmontonom (13. januára) skóroval dvakrát, o tri dni neskôr pomohol tromi asistenciami k triumfu 7:3 na ľade Colorada, pre ktoré to bola prvá domáca prehra v riadnom hracom čase v tejto sezóne.
Tridsaťpäťročného kapitána Nashvillu delia len dva duely od dosiahnutia méty 1000 zápasov v základnej časti NHL.
Treťou hviezdou je Vejmelka. Utah aj vďaka nemu vyhral všetky tri svoje stretnutia v uplynulom týždni a posunul sa na pozíciu s prvou voľnou kartou v Západnej konferencii.
Dvadsaťdeväťročný český brankár dosiahol v sledovanom období priemer 1,67 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 92,6 percenta. V dueloch s Torontom (6:1) a Dallasom (2:1) inkasovali len raz.
V prebiehajúcej sezóne vychytal už 23 víťazstiev - najviac spomedzi všetkých ligových brankárov.
