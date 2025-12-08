Uplynulý týždeň patril brankárom. NHL ocenila až dvoch z nich, úspešný aj útočník Floridy

Iľja Sorokin v bránke New York Islanders.
Iľja Sorokin v bránke New York Islanders. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. dec 2025 o 19:47
ShareTweet0

Islanders so Sorokinom triumfovali vo všetkých troch dueloch.

Ruský hokejový brankár Iľja Sorokin z New Yorku Islanders sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa zámorskej NHL.

Vedenie profiligy ocenilo aj gólmana Dallasu Stars Jakea Oettingera a útočníka Cartera Verhaegheho z Floridy Panthers.

Islanders so Sorokinom triumfovali vo všetkých troch dueloch, 30-ročný Rus si v každom z nich pripísal aspoň 30 zákrokov. Dosiahol priemer 1,33 gólu na zápas s úspešnosťou zákrokov 96,0 percenta.

V súboji s Tampou Bay (2:0) vychytal svoje 25. čisté konto v základnej časti profiligy, čím vyrovnal klubový rekord Glenna „Chica“ Rescha.

Dallas vyhral všetky tri zápasy s Oettingerom v bránke, prehral len s New Yorkom Rangers, keď chytal Casey DeSmith.

Dvadsaťšesťročný Oettinger inkasoval v priemere 0,98 gólu a mal úspešnosť zákrokov 96,1 percenta. Pri víťazstve nad Pittsburghom Penguins 3:2 po samostatných nájazdoch zneškodnil všetky tri pokusy súpera.

Verhaeghe skóroval vo všetkých troch odohratých stretnutiach a zapísal si celkom päť kanadských bodov za štyri góly a asistenciu. Pre narodenie syna Roryho pritom vynechal duel s Torontom Maple Leafs (1:4).

S bilanciou 21 bodov (8+13) v 27 zápasoch je štvrtým najproduktívnejším hráčom obhajcov Stanleyho pohára. Informácie priniesol portál nhl.com.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Iľja Sorokin v bránke New York Islanders.
Iľja Sorokin v bránke New York Islanders.
Uplynulý týždeň patril brankárom. NHL ocenila až dvoch z nich, úspešný aj útočník Floridy
dnes 19:47
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Uplynulý týždeň patril brankárom. NHL ocenila až dvoch z nich, úspešný aj útočník Floridy