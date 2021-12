Raz to prelomíme a dáme aj desať gólov, hlási Slafkovský. Z hokejistov išlo sklamanie

Sklamanie v očiach hráčov

Za najlepšieho hráča zápasu bol spomedzi Slovákov vyhlásený sedemnásťročný útočník Juraj Slafkovský. Patril k najaktívnejším hráčom na ľade, sám strelil tyčku.

"Chýbalo nám šťastie. Ich brankár bol až neskutočný," vyjadril sa po zápase viditeľne sklamaný. "Musíme premieňať šance, ktoré máme a potom budeme vyhrávať. Dnes to nevyšlo."

"Nebola to úplne smola, proste ich brankár zachytal," povedal kapitán Samuel Kňažko o hre šiestich proti trom.

"Celý zápas sme boli oveľa lepším tímom. Ako vravím, dnes mali Švédi väčšie šťastie, ale aj im, aj všetkým sme dokázali, že s nami na tomto turnaji musia počítať."

Švédi využili hneď prvú presilovku v siedmej minúte zápasu. Slovensko napriek sľubným príležitostiam ani jednu.

V systéme však Slafkovský chybu nevidí: "Proste to tam nepadá a dokiaľ to tam nebude padať, dovtedy nebudeme vyhrávať. Stačí to tlačiť, tlačiť, tlačiť, až dokedy to neprejde. Raz sa to vrece roztrhne a dáme aj desať gólov."