Rivalita je veľká, priznáva Janus. Slovanu proti Košiciam nechýba sebavedomie

Rivalita medzi Košicami a Slovanom je veľká. Nebude to jednoduché, ale o tom je play off," poznamenal Janus, ktorý je jeden z jedenástich hráčov súčasného tímu Košíc s minulosťou v Slovane.

Odchytal zaň dve záverečné sezóny v mládežníckom hokeji a jeho dres obliekal aj takmer v troch sezónach KHL.

"Pôsobil som tam dosť dlho, ale o to väčšia je moja motivácia zvíťaziť. Poznám tam veľa chalanov a určite to bude vyhecované. Ja sa však na to teším, teda až na to dlhé cestovanie cez celú republiku."

Oba tímy majú na konte po 9 extraligových titulov a už pred štvrťfinále je jasné, že po vzájomnej sérii nateraz jeden vypadne z boja o jubilejný desiaty.