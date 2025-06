Do prázdnej haly rozdávali lístky zadarmo. Florida sa dostala od hanby až k Stanleyho pohárom

„Fanúšikov nakoniec bolo okolo 7-tisíc, ale kanadské médiá sa na nás vrhli – a oprávnene," opisoval fotografiu v minulosti generálny riaditeľ Panthers Matt Caldwell.

„Ak sledujete profesionálny športový tím s takýmito davmi, vyvoláva to otázku: Stojí to vôbec za to? Je toto prežitie? Mal by sa tím presunúť?“