Pomohol mu odchod spoluhráča. Karlsson hrá ako v časoch najväčšej slávy

Potom ho získali do San Jose. Karlsson prišiel v rámci veľkého trejdu pred ročníkom 2018/19 a zrazu jeho výkony klesali.

To sa dialo, kým bol obrancom Ottawy Senators. Sedemdesiatbodové sezóny uňho neboli raritou. Raz dokonca nazbieral 82 bodov!

Do San Jose prišiel vyhrať Stanley Cup, no tak, ako stagnoval on, padali výkony tímu a zo „žralokov“ sa stal jeden z najhorších tímov NHL.

Zdá sa však, že v Kalifornii momentálne majú aspoň malý dôvod na radosť. Erik Karlsson je späť!

Zbiera tri body na zápas

Dva duely na začiatku sezóny v Prahe neboli práve najpríjemnejšie. San Jose ani Karlsson ani raz nezabodovali. Už v úvode ročníka dostali fanúšikovia správu, že to v aktuálnej sezóne nebude oveľa pozitívnejšie ako v minulej.