Je vypočítavý ako Huberdeau. Šalé by najradšej išiel od mužov do juniorky

Máte za sebou prvú kompletnú sezónu medzi mužmi, ako ju hodnotíte?

Bolo to ťažká sezóna. Predsa len, išiel som z juniorky k mužom. Začiatok bol ťažší, všetko bolo inak. Stále som si na to zvykal, ale myslím si, že postupom času to bolo lepšie. Niektorí hovoria, že by bolo lepšie odísť do juniorky, ale ja som rád, že som tu ostal a dokončil som sezónu tu. Myslím si, že mi to pomohlo v mnohých veciach.

Bodovo nebola až taká produktívna (14 bodov v 43 zápasoch), ako sa vám hralo? Bolo to náročné?

Ťažko povedať. Začiatok bol dosť dobrý, mal som pár bodov. Aj keď tu hrali Nečas či Kulich, mali 15 a 14 bodov, nie je to teda žiadna priepasť. Vždy som mával veľa bodov, ale určite sa na to cez to nepozerám. Boli tam zápasy, keď som mal šance a nepremenil som, nebol som v takej pohode. Nemyslím si, že to je úplne o bodoch. Ja som rád, že som sa zlepšil v určitých aspektoch. Som rád, že som si zvykol na tú hru a začal som si veriť, že mužský hokej môžem hrať.

Hodnotíte to teda lepšie, ako keby ste si vybrali cestu nejakej juniorky?

Určite. Myslím si, že to bol dobrý krok. Niektorí sa na to dívajú ináč. Ak by som hral juniorku, mal by som asi viac bodov a viac sebavedomia, ale viem, že to časom budem dostávať tak či tak. Myslím si, že to vôbec nebol zlý krok a urobil som progres. Teraz prídu tie najdôležitejšie sezóny. Uvidíme, kde budem na budúci rok. Ťažko povedať, či to bude juniorka niekde v zámorí alebo čokoľvek iné. Chcem hrať tak, ako to viem. Myslím si, že hokej hrať viem a ide len o to, aby som sa na to nachystal fyzicky aj hlavou.