Úspech nie je iba zhoda náhod, vraví Graňák. Nagy: Slováci mali na finále

BRATISLAVA. Obetavosť, tímový duch, ale aj stotožnenie sa s filozofiou trénera Craiga Ramsayho sú kľúčové atribúty bronzového úspechu slovenských hokejistov na ZOH v Pekingu.

Pre TASR to uviedli bývalí reprezentanti Ladislav Nagy a Dominik Graňák.

Nagy: Slováci mali na finále

"Mali na to, aby išli do finále. Zaslúžili si to. Obetovali sa pre tím, v každom jednom zápase išli na maximum. Spočiatku to nevyzeralo ideálne.

Pred olympiádou dlhšie nehrali spolu, viacerí sa trápili s covidom, nie vždy trénovali kompletní a nejaký čas sa hľadalo správne zloženie formácií.