Zarobí viac ako Jágr. Pastrňák podpísal jeden z najväčších kontraktov histórie

BOSTON. Vyššie ako on boli draftovaní Filip Zadina, Pavel Zacha či Martin Kaut. David Pastrňák je však žijúcim dôkazom toho, že draft je iba vstupnou bránou do NHL a superhviezdy sa nemusia dostať ani do prvej dvadsiatky.

Boston Bruins našli na čísle 25 v roku 2014 jackpot. David Pastrňák vyrástol z nenápadného hráča z druhej švédskej ligy na najväčšiu hviezdu tímu, v ktorom hrajú aj Patrice Bergeron či Brad Marchand.

Najlepší český hokejista súčasnosti je ťahúňom jedného z najväčších favoritov na Stanleyho pohár. V Bostone navyše zostane na dlhý čas – možno navždy.