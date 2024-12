Získali ho výmenou. Minnesota poslala českého obrancu znova na farmu

ST. PAUL. David Jiříček bol nedávno vymenený z Columbusu do Minnesoty. V bývalom klube nebol spokojný s nepostačujúcou šancou i množstvom zápasov, ktoré presedel na tribúne.

Ani Wild ho však neženú do NHL. Potvrdilo sa to, keď ho v pondelok prevelili na farmu do Iowy.

Posledné dni strávil s prvým mužstvom. Do zápasového diania nezasiahol, ale podľa trénera Johna Hynesa mal tento čas svoje opodstatnenie.