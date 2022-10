Mikitu vítal v Prahe aplauz. K výhre nad démonmi z Kanady chýbali štyri sekundy

"Aby som povedal pravdu, mali sme strach a mali sme trošku naložené v gatiach," spomínal v dokumente Českej televízie "Poprvé" útočník Richard Farda.

"To, čo oni predvádzali proti Rusom, to nebol hokej, to boli normálne jatky. Oni vedeli, že Rusi sú technickí, tak na nich vytiahli absolútnu hrubosť. To s hokejom niekedy nemalo nič spoločné," doplnil.

Farda očakával, že s takýmto štýlom hry dostanú sedmičku a pôjdu domov. Československých hráčov však séria Kanady proti Sovietskemu zväzu povzbudila. Ukázala im, že aj proti hráčom z NHL, ktorí boli v Európe v tom čase doslova démonizovaní, sa dá hrať.

"Prvý zápas Rusi vyhrali a to bola pre mňa bomba. Videli sme, že Kanaďania sa dajú poraziť," hovoril v dokumente Českej televízie útočník Bohuslav Šťastný.

Doplnil ho Jíři Kochta: "Či sme mali z Kanaďanov strach? To nie, keď sme videli, ako hrali zápasy proti Sovietskemu zväzu, Rusi tam boli vynikajúci, hrali perfektný hokej a bolo vidno, že sa s nimi dá hrať."

Hrali najtriezvejší a hviezdy NHL