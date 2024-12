Chuťovky z NHLky: Lajna s Lainem zafungovala, ako pomôže Slafkovskému?

NEW YORK. “Zapamätám si to do konca života. Niečo také som ešte nezažil, zažiť také privítanie hneď po príchode od fanúšikov a mesta ako takého.” Patrik Laine je oficiálne späť a týmito vetami zareagoval na radosť Bell Centra po jeho góle pri debute v drese Montrealu Canadiens. Fínsky útočník odohral v noci na stredu prvý duel od polovice decembra 2023, odkedy chýbal pre psychické problémy a neskôr zranenie z prípravy.

Chuťovky z NHLky Rubrika Chuťovky z NHLky je pravidelný štvrtkový seriál Šimona Čopa, ktorý v ňom každý týždeň ponúka novinky a zaujímavosti z NHL, zákulisné informácie aj vlastné postrehy o najlepšej hokejovej lige sveta. Chuťovky z NHLky: Odber na e-mail jedným klikom Podcast si môžete vypočuť aj na: Spotify Apple Google

Gól hneď v prvých minútach po návrate z ročnej pauzy musí hokejistu zaiste poriadne nakopnúť. Je to presne to, v čo Montreal dúfal, a to i vzhľadom na to, že sú stále na poslednom mieste vo Východnej konferencii.

V podcaste Chuťovky z NHLky zaznejú okrem toho úvahy o Jiříčkovej výmene, Hronkovom dvojnásobnom zranení, Nečasovi ako hráčovi mesiaca a storočnici Bostonu Bruins. V článku sa okrem iného dočítate, čo sa nezmestilo do nedávnej story o parádnom štarte Petra Budaja ako brankárskeho trénera.

1. Moja predpoveď z posledného podcastu nevyšla. Myslel som si, že Patrik Laine začne angažmán v Montreale po boku kapitána Nicka Suzukiho, keďže je to hráč, ktorý má na ostatných preukázateľne najpozitívnejší vplyv. Nakoniec nastúpil v druhej lajne s Jurajom Slafkovským a Kirbym Dachom. Ide o útok tvorený jednotkou, dvojkou a trojkou draftu. Iste je to rarita, no nepatrí im prvenstvo. Edmonton Oilers v ročníku 2013/14 v niekoľkých dueloch postavili útok draftových jednotiek zložený z trojice Taylor Hall – Ryan Nugent-Hopkins - Naiľ Jakupov.

2. Tréner Martin St. Louis ich spoluprácu po prvom spoločnom stretnutí pochválil. “Ich formácia urobila na ľade dobrú prácu. Ukázali mi, že by im to mohlo do budúcna klapať,” zamyslel sa. “Ešte spolu nehrali, ale dnes večer vyzerali dobre. Je to síce len jeden duel, ale môžeme na tom stavať. Budeme potrebovať, aby to zopakovali a zlepšovali sa.” Navzájom sa môžu posunúť. Slafkovský Laineho svojím citom na hľadanie spoluhráčov i hrou telom a vytváraním priestoru, Laine zas tým, že mladšiemu kolegovi ukáže, ako sa zlepšiť v strieľaní gólov. 3. Fín v prvom zápase skóroval v presilovke. Dostal sa k nemu puk po osi Suzuki-Hutson, expresne rýchlo sa pripravil a potom predviedol jedovatú strelu, ktorá ho preslávila. VIDEO: Gól Patrika Laineho pri debute za Montreal

“Je to dobrý pocit. Zavrel som oči a dúfal som, že to prejde do bránky. Bolo to tesné, takmer som minul,” žartoval po stretnutí. Najkrajší pocit však možno nezažíval zo samotného gólu, ale z oslavy. Hneď k nemu priskákali Caufield a Slafkovský a ich radosť z úspechu nového spoluhráča bola nefalšovaná. Keď sa k nim pridali fanúšikovia, decibely stúpali do závratných výšok. A to aj po góle, keď sa hralo ďalej a Laineho vyhlásili ako strelca. “Zapamätám si to do konca života. Vracal som sa na ľad s pokorou. Som skrátka šťastný a vďačný, že tu môžem byť,” vyhlásil. “Rozprával som sa včera s mojím terapeutom, že som z toho celého trochu nervózny. Avšak povedal som si, že obliecť si tento dres je pre mňa odmenou za to všetko a to, čo príde k tomu, je len plus.”