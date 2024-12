Budaj smeruje k trénerským hviezdam. Jeho zverenci sú najlepší brankári v NHL

Prvým menovaným sa to zatiaľ darí. Hoci majú 23 bodov a radia sa medzi päť najhorších tímov v tabuľke Západnej konferencie, majú zápasy k dobru a zbierajú v priemere 50 percent možných bodov. Stačí malé zlepšenie, aby šokovali a preliezli medzi najlepšiu osmičku.

ANAHEIM. V hokejovej NHL hrávajú tri kluby zo slnečnej Kalifornie. Len s jedným z nich sa v sezóne 2024/25 počíta ako s ašpirantom na postup do play-off.

Lukáš Dostál a John Gibson. Tandem, ktorý Anaheimu zachraňuje kožu.

A dohliada na to Peter Budaj. Prvý kouč v NHL zo Slovenska, ktorý si na prácu na najvyššom leveli očividne nemusel dlho zvykať.

Raketový rast

“Je to pre mňa veľká česť byť brankárskym trénerom v NHL. Každý tréner, ktorý začne trénovať, má záujem rásť, stúpať a dostať sa čo najvyššie. Teším sa. Bol to taký môj sen potom, ako som skončil kariéru brankára. Som veľmi šťastný a vďačný,” povedal pre Sportnet v júli, keď Ducks oznámili jeho meno ako prírastok do trénerského štábu.