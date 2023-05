Chuťovky z NHLky: Keď Toronto naposledy postúpilo, Slafkovský mal tri týždne

NEW YORK. Kliatba zlomená, žarty idú bokom. Toronto Maple Leafs sú v druhom kole play-off NHL, a to po dlhých devätnástich rokoch!

Vyraďovacie boje najprestížnejšej hokejovej súťaže sveta sú v plnom prúde. Zostal v nich už len jeden slovenský zástupca. Žiaľ, Tomáš Tatar zatiaľ nevyvracia dohady o tom, že nie je najvhodnejším hráčom do play-off.

1. Trvalo to od roku 2004. Mladšia generácia - minimálne tá do 20 rokov – si posledný postup Toronta Maple Leafs do druhého kola play-off vôbec nepamätala. Najdlhšia séria vypadnutí v prvom kole je minulosťou.

“Javorové listy” zdolali Tampu Bay. Celkovo sa mi zdalo, že mali viac športovej vôle, no bezpochyby k finálnemu výsledku prispelo aj zranenie Erika Černáka.

VIDEO: Reportáž o postupe Toronta