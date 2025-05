VIDEO: Chce to vybaviť rovnako ako minulý rok. Florida odštartovala finále konferencie dominantne

NHL - 3. kolo play-off - 1. zápas

„Panteri“ sa dostali do vedenia v 12. minúte po góloch Cartera Verhaeghea a Aarona Ekblada.

NEW YORK. Hokejisti Floridy sa ujali vedenia 1:0 na zápasy vo finále Východnej konferencie v play off NHL.

Carolina síce znížila 16 sekúnd pred prvou prestávkou zásluhou Sebastiana Aha, no vyrovnať nedokázala.

Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy spravili ďalší krok na ceste do tretieho finále po sebe.

„Dnes sa mi naša hra nepáčila, no viem, prečo bola iná. Je to o zmene štýlu, ktorý stojí proti nám. Úvodný zápas série je vždy prvý pohľad na to, ako vyzerá naša hra proti úplne inému súperovi. Musíme sa naďalej zlepšovať,“ povedal tréner Floridy Paul Maurice.

Podľa trénera Roda Brind´Amoura boli kľúčové dve využité presilovky Floridy: „Dali v nich dva góly, to bol rozdiel. Zaslúžia si rešpekt. Dostali šancu skórovať a využili ju.“

S Floridou sa Carolina v rovnakej fáze súťaže stretla aj vlani, Panthers triumfovali 4:0 na zápasy a napokon získali Stanleyho pohár. Druhý zápas je na programe v noci na piatok.

Hráči Floridy dokázali triumfovať aj napriek tomu, že na regeneráciu a cestovanie po sedemzápasovej sérii s Torontom mali necelých 48 hodín.