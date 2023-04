Mladý obranca hral len tretí zápas v NHL. V predĺžení zachránil tím skvelým zákrokom

Necelé dve minúty pred víťazným gólom udržal Minnesotu v hre mladík Brock Faber. Útočník Dallasu Mason Marchment sa dostal do otvorenej pozície a v čase strely mal pred sebou prázdnu bránu.

DALLAS. Otvárací zápas série Dallasu proti Minnesote dospel až do druhého predĺženia. Bola 1:00 h miestneho času, keď v 93. rozhodol o víťazstve Wild Ryan Hartman. Hostia vyhrali 3:2 a získali prvý bod v sérii .

"Oh, yeah! Skvelá defenzívna práca mladíka," chválil Fabera zámorský komentátor, keď zo záberu spoza brány zbadal, že hokejka obrancu zabránila veľkej šanci na ukončenie zápasu.

Faber pritom odohral len tretí zápas v profilige. Počas sezóny pôsobil ako kapitán v tíme University of Minnesota, s ktorou došiel až do finále univerzitného turnaja Frozen Four, kde podľahli tímu Quinnipiac Bobcats.

9. apríla podpísal s Minnesotou vstupný kontrakt a stihol odohrať dva zápasy v základnej časti. Klub ho postavil aj do prvého stretnutia play-off.