Ochromený po masívnom bodyčeku. Zranený Pavelski sa nevrátil, Dallas prehral

Nasledovala bitka. Pavelski sa ťažko dvíhal. Musel opustiť zápas viditeľne otrasený v sprievode lekára a jedného zo spoluhráčov.

"Hviezdy" by v prípade dlhodobejšej maródky prišli o kľúčového útočníka. Vzhľadom na to, že prvý zápas prehrali 2:3 po predĺžení, by išlo o veľkú komplikáciu.