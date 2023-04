Pastrňák skóroval po pase naslepo, v Dallase dohrali o jednej v noci

Vyraďovaciu časť otvorila Carolina proti New Yorku Islanders, no v zápase dvoch silných defenzív padli len tri góly.

NEW YORK. Play-off NHL odštartovalo v noci štyrmi súbojmi.

"Úvodný rýchly gól nám pomohol. Vlial nám potrebné sebavedomie. Myslím si, že v presilovkách nám to dnes celkovo išlo," pochvaľoval si Sebastian Aho.

VIDEO: Antti Raanta tečuje puk do vlastnej brány

Víťazi základnej časti z Bostonu zvládli vstup do vyraďovacích bojov. Aj keď kapitán Patrice Bergeron nemohol nastúpiť, "medvede" porazili Floridu 3:1.

Víťazný gól strelil Brad Marchand. Jeho slabšiu strelu zápästím brankár Lyon nedokázal zastaviť. Pre Kanaďana to bol päťdesiaty gól kariéry v play-off. Zaradil sa medzi osem aktívnych hráčov, ktorí tento míľnik dosiahli.

"Je play off a vtedy nechcete premrhať príležitosť na strelu. Niekedy taká strela skončí v bránke, niekedy nie. Je skvelé začať play off víťazstvom, no ešte sme nič nedokázali," povedal Marchand.

Jediný gól Floridy vsietil Matthew Tkachuk.

Prvý zápas medzi Dallasom a Minnesotou bol vyrovnaný a dramatický. Skóre otváral v presilovke v poslednej minúte prvej tretiny Kaprizov. Rus strelil v zápase svoj desiaty gól v kariére play-off, stačilo mu na to 14 zápasov.

V druhej tretine pridali dva presilovkové zásahy v priebehu dvoch minút a piatich sekúnd hráči Dallasu. V tej istej časti hry Wild vyrovnali zásluhou Steela.