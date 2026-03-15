Z úspešného hráča je trénersky rekordér. Brind'Amour pozná viac výhier než prehier

Rod Brind'Amour
Rod Brind'Amour (Autor: SITA/AP)
TASR|15. mar 2026 o 11:37
Na striedačke Caroliny odkoučoval už 600. zápas.

Hokejový tréner Rod Brind'Amour viedol v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL Carolinu v 600. zápase, Hurricanes vyhrali na ľade Tampy Bay Lightning v šlágri Východnej konferencie 4:2.

Brind’Amour zaznamenal 367. víťazstvo v kariére, čo v histórii NHL za prvých 600 zápasov nedosiahol žiadny tréner NHL.

Bývalý útočník Hurricanes, ktorý tím ako kapitán doviedol v roku 2006 k prvému a zatiaľ jedinému Stanley Cupu, prevzal tím ako hlavný tréner od sezóny 2018-19.

Päťdesiatpäťročný rodák z Ottawy získal v skrátenej pandemickej sezóne 2021 cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny.

So 47 víťazstvami v play off je Brind'Amour na 36. mieste histórie, keď sa o túto pozíciu delí s Mikeom Sullivanom a Ronom Wilsonom.

Hurricanes pod vedením Brind'Amoura postúpili do play off vo všetkých siedmich sezónach pod jeho vedením a vždy prešli minimálne cez prvé kolo. Trikrát postúpili do finále Východnej konferencie, ale ďalej sa nedostali.

Zranený Igor Černyšov
Zranený Igor Černyšov
Domov»Hokej»NHL»Z úspešného hráča je trénersky rekordér. Brind'Amour pozná viac výhier než prehier