Veterán s vynikajúcim charakterom, opisujú ho. Columbus podpísal na skúšku skúseného obrancu

Brendan Smith.
Brendan Smith. (Autor: X/NJ Devils)
TASR|19. aug 2025 o 21:51
Pôjde o jeho šieste pôsobisko v profilige.

COLUMBUS. Kanadský hokejový obranca Brendan Smith podpísal skúšobný kontrakt s klubom zámorskej NHL Columbus Blue Jackets.

Pôjde o jeho šieste pôsobisko v profilige. Doteraz v nej odohral počas 14 sezón 726 zápasov základnej časti.

Smitha draftoval v roku 2007 Detroit z 27. miesta. V jeho organizácii pôsobil do sezóny 2016/2017, keď ho klub vymenil do NY Rangers.

Neskôr si ešte zahral aj za Carolinu, New Jersey a Dallas. „Brendan je skúsený, fyzicky zdatný obranca, ktorý tvrdo bojuje a je zodpovedný v obrannom pásme.

Je to veterán s vynikajúcim charakterom a profesionalitou a sme nadšení, že máme možnosť ho priviesť do kempu,“ povedal prezident hokejových operácií a generálny manažér klubu Don Waddell.

dnes 21:51
