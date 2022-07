Na draft došiel v teplákoch, nosil obnosený výstroj. Sekera vyšiel zo skromných pomerov

DALLAS, BRATISLAVA. Rok 2004, Sekerov deň D. Osemnásťročný Andrej si nebol istý, ako to dopadne. Prichádzal draft, ktorý ho mohol posunúť bližšie k snu.

Nebol najväčším slovenským talentom. Medzi tie patrili Boris Valábik a Andrej Meszároš. Sekera – ako neskôr priznal – nevedel, či sa mu vôbec oplatí merať cestu do Ameriky. Ak by si ho nevybrali, bol by sklamaný.

„Nikto mi nikdy nepovedal, že určite budem draftovaný. Vraveli mi: Možno áno, možno nie. Agent povedal, že to pre mňa bude dobrá skúsenosť,“ spomínal Sekera desať rokov po drafte pre NHL.com.