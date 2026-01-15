Liptáci získali mladého slovenského obrancu na striedavé štarty. Pôsobí aj v Nových Zámkoch

Alex Čajkovič s pukom, ktorým strelil premiérový gól v Tipos extralige.
Alex Čajkovič s pukom, ktorým strelil premiérový gól v Tipos extralige. (Autor: SPORTNET/Lukáš Šodor)
TASR|15. jan 2026 o 20:35
Pre 20-ročného obrancu pôjde o návrat do najvyššej súťaže po necelom roku.

Klub slovenskej hokejovej extraligy HK 32 Liptovský Mikuláš získal obrancu Alexa Čajkovič na striedavé štarty z HC Nové Zámky. Liptáci o tom informovali na sociálnych sieťach.

Pre 20-ročného obrancu pôjde o návrat do najvyššej súťaže po necelom roku. V ročníku 2024/2025 v nej debutoval v drese Popradu, za ktorý odohral 12 zápasov.

Následne sa presunul do Nových Zámkov, ktorým sa napokon nepodarilo udržať sa v najvyššej súťaži. V klube pokračoval aj v Slovenskej hokejovej lige.

Čajkovič v nej v sezóne 2025/2026 nastúpil do 33 zápasov, v ktorých získal 18 bodov za 5 gólov a 13 asistencií.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

