Šatan: Počúvam reči, že som synovi niečo vybavil. Chcem ísť vlastnou cestou, tvrdí junior

BRATISLAVA. Strieborné oslavy z majstrovstiev sveta 2012 si hokejový útočník Miroslav Šatan užíval v spoločnosti svojho syna Miroslava mladšieho.

Malý Mirko mal vtedy šesť rokov a už zažil atmosféru ligového víťazstva Slovana Bratislava nad Košicami. „Syn veľmi prežíval oslavnú jazdu v autobuse po finálovom víťazstve v extralige so Slovanom nad Košicami. Aj teraz, po prílete z Helsínk bol stále pri mne. Sľúbil mi, že keď raz niečo vyhrá, tiež ma zoberie so sebou na oslavu. Dojal ma,“ prezradil v rozhovore pre Sme z roku 2012 súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Miroslav Šatan mladší bude mať čoskoro osemnásť rokov a pred sebou sľubne rozbehnutú kariéru. Po boku má výborného mentora, otca, ktorý posúva vpred slovenský hokej. „Vždy som rád pozeral hokej. Od malička som s mamou chodieval na zápasy, či to bola NHL alebo reprezentácia. Najviac si spomínam na majstrovstvá sveta na Slovensku v rokoch 2011 a 2019. Bol som aj v Helsinkách 2012. Veľmi ma to bavilo sledovať, fandil som. Bol to veľký zážitok,“ prezradil Šatan junior.

Miroslav Šatan starší (vľavo) a jeho syn Miroslav mladší počas rozhovoru pre Sportnet. (Autor: Sportnet)

Zábava na ľade Syn sa narodil v USA, keď Šatan starší pôsobil v zámorskom tíme New York Islanders. Jeho prvé kroky na ľade boli na úzkom klzisku.

„Keď som mal tri či štyri roky, otec ma zobral prvýkrát na ľad. Spočiatku ma bavilo iba stáť pred bránkou a dorážať do nej puky. Mal som chvíľku obdobie, že som chcel byť brankár,“ pousmial sa mladík, ktorý nakoniec zostal na poste útočníka. Otec skončil aktívnu kariéru na Slovensku v drese Slovana Bratislava v roku 2014. Celá rodina sa potom vrátila späť do New Yorku. Žili tam ďalšie tri roky. Syn pokračoval s hokejom aj v zámorí. „Hral som i za klub P.A.L. Junior Islanders, kde ma trénoval aj otec. Celkom sa nám darilo. Bol to však hokej U8, U9. Celkom o ničom, ale bola to sranda. Mám na to pekné spomienky. Hokej vtedy ešte nebol vážny, zabávali sme sa. Trošku sme cestovali po krajine a hrali hokej.“ Urýchlil synov rozvoj Aké to bolo trénovať vlastného syna? „Boli to deti. Učili sme ich základy korčuľovania. Bolo to primerané ich veku. Učili sme ich, aby mali na ľade zábavu. Ukončil som už kariéru a bral som to ako výpomoc pre žiacky klub. Chcel som pomôcť aj klubu aj trénerovi.

Bol na striedačke sám, tak som sa ponúkol, že počas víkendu tam budem s ním. Chodieval som s deťmi na ľad. Robil som to kvôli Mirovi. Ak by tam nebol, tak by som na tréningy a na štadión už nechodil,“ vysvetlil otec.

Snažím sa, aby som ja neprežíval už ďalšiu kariéru. Už mám jednu za sebou, ktorá sa skončila. Syn má svoju a on si musí robiť rozhodnutia ohľadne svojej budúcnosti. Poteším sa, ak sa mu bude dariť. Miroslav Šatan starší o synovi

„Ku každému hráčovi bol rovnaký a férový. Keď som sa potreboval niečo spýtať ohľadne hokeja, tak mi vždy poradil. Tak to mám doteraz,“ doplnil mladík. Miroslav Šatan patrí k najúspešnejším slovenským hokejistom v histórii. V NHL odohral viac ako tisíc zápasov, zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár a v reprezentačnom drese ako kapitán doviedol Slovensko k titulu majstra sveta, aj ďalším medailám. „Otec hral hokej na vysokej úrovni a keď mi radí, je to akoby som dostával rady rovno od trénera. Beriem si ich k srdcu. Veľa vecí urýchlil, čo sa týka môjho rozvoja, učenia korčuľovania, streľby a rôznych menších detailov. Preberáme spolu moju hru a často mi radí, kde som sa mal postaviť. Sú to profesionálne detaily na vyššej úrovni. Možno by mi podobnú vec povedal aj iný tréner. Keď sa mi niečo nezdá, tak sa vždy spýtam, aby som si to objasnil v hlave a lepšie to pochopil,“ uviedol mladý hokejista.

„Človek sa učí celý život. Niektoré drobné detaily hokejovej hry som sa naučil až na najvyššej úrovni. Snažím sa tieto drobnosti odovzdať čo najskôr aj synovi, aby vedel s nimi pracovať. Rozumie tomu. Niekedy mi oponuje, argumentujeme, či to má byť tak alebo onak. Viem, že každý potrebuje svoju osobnú skúsenosť, aby zistil, či je vhodná verzia A, B alebo C.

V niektorých situáciách to nemá ešte odžité, aby zvolil jednu z týchto verzií. Vždy mu však poviem, ako som to riešil ja, čo je vlastne výsledok mojich dlhoročných skúseností. Už nechám na neho, ktorú možnosť si vyberie,“ doplnil ho otec.